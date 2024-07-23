Около Самары зацвела Волга

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Обычно такое явление наблюдается в августе, когда температура воды в реке сильно повышается. Из-за этого возрастает количество сине-зелёных водорослей.

Сейчас Волга на обоих своих берегах приобрела выраженный зелёный оттенок. Например, около села Рождествено и в районе старой набережной в Самаре.



По данным синоптиков Приволжского УГМС, температура воды в Волге у Самары достигла почти 22 °C. А в районе Тольятти - 23,2 °C. Такие показатели выше средних многолетних значений.



Ярко-зелёный оттенок приобрело и самарское озеро в сквере "Солнечная поляна" на Ново-Садовой. По словам местных жителей, они видят такой окрас водоёма впервые за долгие годы, пишет Сова.