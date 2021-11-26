Новые правила обращения с отходами I и II классов обсудили на научно-общественном форуме «Экологический форсайт» в Саратове

Я нашел ошибку
Главные новости:
Издание заинтересует всех, кто хочет больше узнать об энергетике, а также будет полезно тем, кто увлекается изучением культурной трансформации речи.
Компания «Т Плюс» выпустила Словарь энергетического сленга 
Сегодня проверили улицу Партизанскую, которую в этом году привели в порядок методом больших «карт».
В Самаре специалисты проверяют состояние улично-дорожной сети
Центр будет сосредоточен на передовых технологиях умных дверей и замков, а также технологиях автоматизации производства.
«Феррони» откроет первый НИОКР-центр на базе технопарка «Жигулевская долина»
Он пропал во время поисково-спасательной операции.
Найденный живым на шахте "Листвяжная" оказался спасателем
В этом исправительном учреждении уже не первый год выпускают не только металлоконструкции, а также швейные товары.
В ИК-3 СО налажено производство контейнеров для сбора ТКО
Коррективы вносятся с целью повышения безопасности дорожного движения и соблюдения требований по организации остановок общественного транспорта.
В Самаре для автобусов ряда маршрутов меняется расположение остановок
Вместе с экспертом билайн Алексеем Верещагиным рассказываем, что делать и как защитить свои данные в безопасности при потере телефона. 
Вернуть нельзя забыть: что делать при потере телефона
Во время встречи участники узнают о ее творческом пути, трудностях, с которыми приходилось сталкиваться, и о секретах их преодоления. 
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.59
0.99
EUR 84.95
1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Новые правила обращения с отходами I и II классов обсудили на научно-общественном форуме «Экологический форсайт» в Саратове

26 ноября 2021 13:38
185
Новые правила обращения с отходами I и II классов обсудили на научно-общественном форуме «Экологический форсайт» в Саратове

25 ноября в Саратове на открытии III Всероссийского научно-общественного форума «Экологический форсайт», организованного СГТУ им. Гагарина Ю.А. при поддержке ФГУП «Федеральный экологический оператор» и научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», обсудили систему обращения с отходами I и II классов. В этом году в мероприятии участвует порядка 500 участников. Делегатами форума стали представители вузов Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», образовательных, научных и общественных организаций разных регионов, включая Саратовскую область, Удмуртскую Республику, Пермский край, Республику Башкортостан и другие. 

Одной из ключевых тем форума в этом году стал запуск системы обращения с отходами I и II классов 1 марта 2022 года и введение в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы для управления данной сферой ФГИС ОПВК.

«Система станет единой цифровой платформой для всех участников сферы обращения с отходами, позволит верифицировать отходы на всем их жизненном цикле – от их образования до утилизации или обезвреживания», – рассказал руководитель проекта ФГУП «Федеральный экологический оператор» Рафаиль Сатаев.

Особое внимание на форуме было уделено вопросу подготовки кадров в сфере экологии, в частности, по направлению переработки отходов производства и потребления.

В рамках форума проводится ставший уже традицией, конкурс социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД», в котором участвуют школьники и студенты в возрасте от 7 до 21 года. Работы конкурсантов представлены на специальной выставке на площадке форума.

В программе форума также заявлены Всероссийская научно-практическая конференция «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения», конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых ЭПАНТ-2021 «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий: обработка, утилизация и рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической безопасности» и лучшие практики экопросвещения разных категорий населения регионов.

Новые условия работы с отходами I и II классов вводятся с 1 марта 2022 года.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Еще 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
26 ноября 2021  14:00
Еще 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
406
6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»
26 ноября 2021  11:30
6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»
226
Глава региона отметил, что сегодня забота о семьях с детьми, о матерях является одним из важнейших направлений в работе органов власти.
25 ноября 2021  18:47
Дмитрий Азаров встретился с участницами форума «Женщина в современном мире: семья, карьера, успех»
588
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
25 ноября 2021  13:53
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
503
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
25 ноября 2021  13:35
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
523
Весь список