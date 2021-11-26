Новые правила обращения с отходами I и II классов обсудили на научно-общественном форуме «Экологический форсайт» в Саратове

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25 ноября в Саратове на открытии III Всероссийского научно-общественного форума «Экологический форсайт», организованного СГТУ им. Гагарина Ю.А. при поддержке ФГУП «Федеральный экологический оператор» и научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», обсудили систему обращения с отходами I и II классов. В этом году в мероприятии участвует порядка 500 участников. Делегатами форума стали представители вузов Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», образовательных, научных и общественных организаций разных регионов, включая Саратовскую область, Удмуртскую Республику, Пермский край, Республику Башкортостан и другие.

Одной из ключевых тем форума в этом году стал запуск системы обращения с отходами I и II классов 1 марта 2022 года и введение в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы для управления данной сферой ФГИС ОПВК.

«Система станет единой цифровой платформой для всех участников сферы обращения с отходами, позволит верифицировать отходы на всем их жизненном цикле – от их образования до утилизации или обезвреживания», – рассказал руководитель проекта ФГУП «Федеральный экологический оператор» Рафаиль Сатаев.

Особое внимание на форуме было уделено вопросу подготовки кадров в сфере экологии, в частности, по направлению переработки отходов производства и потребления.

В рамках форума проводится ставший уже традицией, конкурс социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД», в котором участвуют школьники и студенты в возрасте от 7 до 21 года. Работы конкурсантов представлены на специальной выставке на площадке форума.

В программе форума также заявлены Всероссийская научно-практическая конференция «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения», конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых ЭПАНТ-2021 «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий: обработка, утилизация и рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической безопасности» и лучшие практики экопросвещения разных категорий населения регионов.

Новые условия работы с отходами I и II классов вводятся с 1 марта 2022 года.