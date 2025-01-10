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Ночью и утром 11 января в Самарской области сохранится туман

10 января 2025 20:16
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Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 11 января местами в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Погода Самара

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