На Самарскую область надвигается арктический антициклон

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В ночь на понедельник, 9 декабря, в регионе похолодает. Через Самарскую область с севера Скандинавии на Южный Урал идет арктический антициклон.

— В ночь с воскресенья, 8 декабря, на понедельник, 9 декабря, температура опустится до -7… -12 °C, местами по области похолодает до -17 °C. Днем воздух прогреется до -3… -8 °C, местами пройдет небольшой снег. Юго-восточный и южный ветер в эти сутки будут дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, — сообщила синоптик Приволжского УГМС Надежда Пестрикова.

В ночь на вторник, 10 декабря, столбики термометров у жителей области покажут от -6 до -11 °C, днем в этот день воздух «прогреется» от -2 до -7 °C. Скорость и направление ветра останутся неизменными, ожидается небольшой снег.

Ночь на среду, 11 декабря, по прогнозам синоптиков, будет теплее предыдущих: -4… -9 °C. Днем ожидаются всё те же, что и во вторник, -2… -7 °C. Скорость и направление ветра в эти двое суток останутся неизменными, ожидается небольшой снег, пишет 63.ру.