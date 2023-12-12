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Гидрологическая обстановка развивается в регионе согласно прогнозу.

На реках области продолжается процесс ледообразования. На реках Чапаевка и Самара наблюдается ледостав, реке Большой Кинель – забереги, шугоход. На реке Волга в районе городского округа Тольятти и Самара – чисто, у городского округа Сызрань – ледостав.

Уважаемые жители Самарской области! Выходить на лед в период его становления опасно. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем. Не разрешайте детям гулять и играть вблизи замерзающих водоемов, разбивать ногами кромку льда.