На острове Серёдыш нашли нарушителей

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Сотрудники Жигулевского заповедника провели очередное патрулирование заповедного острова Серёдыш. И вновь выявлены нарушители. Несмотря на особый охранный статус находятся желающие провести там свой досуг.

ФГБУ «Жигулёвский государственный заповедник» напоминает: остров Серёдыш, находящийся в русле реки Волги на верхней границе Саратовского водохранилища, является частью территории заповедника. Пребывание на нём ЗАПРЕЩЕНО, является административным правонарушением и влечёт наложение административного штрафа в размере от 3000 до 4000 рублей!



В состав Жигулёвского заповедника Серёдыш включён с 1932 года. По долине Волги проходит основной миграционный путь к Чёрному и Каспийскому морям, поэтому заповедный остров играет важную роль в жизни мигрирующих птиц. Многие виды выбирают его своим домом в период гнездования, т.к. в этот момент птицам нужны спокойные, безлюдные места, а остальные острова вдоль побережья Самарской Луки, в большей или меньшей степени, освоены человеком. Здесь отмечаются и краснокнижные представители: орлан-белохвост, скопа, кулик-сорока, малая чайка, малая крачка, черноголовый хохотун. В связи с чем крайне важно соблюдать установленные ограничения!

Фото: группа ВК заповедника.