На острове Поджабный хотят высадить свыше 250 тысяч сосен

Департамент городского хозяйства и экологии городского округа Самара объявляет конкурс на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению на территории острова Поджабный Самарского лесничества. Начальная цена контракта составляет 32 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета.

Площадь территории, подлежащей лесовосстановлению, составляет 63,6 гектара.

Проект лесовосстановления, разработанный и утвержденный в установленном порядке, предусматривает посадку саженцев сосны обыкновенной. В качестве посадочного материала будут использованы двухлетние стандартные саженцы с закрытой корневой системой, из расчета 4000 штук на один гектар, пишет ПроГородСамара.

Срок выполнения работ составляет три года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ до классификации земель, на которых проведено компенсационное лесовосстановление, как земель лесного фонда.

В течение гарантийного срока подрядчик несет ответственность за устранение дефектов, возникших по его вине, за свой счет.

В случае гибели зеленых насаждений в течение гарантийного срока подрядчик обязан заменить их на аналогичные по видовому составу и качественным характеристикам в установленные заказчиком сроки. Гарантийный срок в таком случае продлевается на три года.

Подведение итогов конкурса планируется после 21 августа. Завершение работ должно быть осуществлено до 31 октября 2027 года, пишет ВолгаНьюс.