В суд с требованием провести ремонт крыши обратилась жительница дома.
В Сызрани судебные приставы проконтролировали ремонт кровли  многоквартирного дом
Исследование охватило 400 руководителей ИТ-подразделений среднего и крупного бизнеса РФ.
Beeline Cloud признан лидером российского рынка провайдеров по удовлетворенности и лояльности клиентов 
Ориентировочный срок завершения работ - 10 сентября 2025 года.
На улице Демократической в Самаре временно меняется схема дорожного движения
В губернии более 220 тысяч волонтёров.
Регион готовится к открытию новых Добро.Центров
Он посвящен истории велосипедного спорта и расскажет о его значении для Самары в прошлом и настоящем.
В самарском Музее Модерна откроется новый выставочный проект «На велосипеде в космос»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
Ночью 12 августа местами в Самарской области ожидается туман
На острове Поджабный хотят высадить свыше 250 тысяч сосен
В Самаре еще два дома стали объектами культурного наследия
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
11 августа 2025 14:02
119
Департамент городского хозяйства и экологии городского округа Самара объявляет конкурс на выполнение работ по компенсационному лесовосстановлению на территории острова Поджабный Самарского лесничества. Начальная цена контракта составляет 32 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета.

Площадь территории, подлежащей лесовосстановлению, составляет 63,6 гектара.

Проект лесовосстановления, разработанный и утвержденный в установленном порядке, предусматривает посадку саженцев сосны обыкновенной. В качестве посадочного материала будут использованы двухлетние стандартные саженцы с закрытой корневой системой, из расчета 4000 штук на один гектар, пишет ПроГородСамара.

Срок выполнения работ составляет три года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ до классификации земель, на которых проведено компенсационное лесовосстановление, как земель лесного фонда.

В течение гарантийного срока подрядчик несет ответственность за устранение дефектов, возникших по его вине, за свой счет.

В случае гибели зеленых насаждений в течение гарантийного срока подрядчик обязан заменить их на аналогичные по видовому составу и качественным характеристикам в установленные заказчиком сроки. Гарантийный срок в таком случае продлевается на три года.

Подведение итогов конкурса планируется после 21 августа. Завершение работ должно быть осуществлено до 31 октября 2027 года, пишет ВолгаНьюс.

Весь список