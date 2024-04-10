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Молодёжь Самары готова сделать город чистым

10 апреля 2024 12:58
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молодёжь Самары готова сделать город чистым

12 апреля в 11:00 в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина (г. Самара, Промышленный район) состоится  первый субботник из серии молодежных экологических акций «Чистый город».

«Чистый город» — серия молодежных экологических акций, направленных на участие молодежи в благоустройстве территории города Самары. Данная акция проводится Самарским Домом молодежи с 2015 года.

Каждый год молодые люди, в числе которых — студенты вузов, ссузов, волонтеры, а также члены молодежных организаций, собираются на различных площадках города, чтобы убрать их после зимнего сезона от листвы, старой травы и мусора, подготавливая территорию к весне.

Место выбрано не случайно. В День космонавтики участники встретятся в тематической точке — парке, которое носит имя первого космонавта, чтобы разделится на группы и очистить парк от мусора. Во время проведения мероприятия 12 апреля будут присутствовать студенты 4 образовательных организаций (СФЭК, СТЭК, СЭК им. П. Мачнева, СКСПО).

В рамках акции «Чистый город» в этом году планируется провести 5 субботников, в которых примут участие около 340 студентов из 20 образовательных организаций.

Привлечение к решению проблем, воспитание трудовой и экологической культуры – важные аспекты работы с молодым поколением. Мероприятие «Чистый город» является ярким примером, объединяющим эти направления.

В 2024 году проект осуществляется совместно с МАУ г.о. Самара «Парки Самары» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара. Организатором мероприятий выступает Самарский дом молодежи.

 

 

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