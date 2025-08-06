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Молодые люди из Самарской области приехали в Камчатский край на Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край»

6 августа 2025 13:34
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Молодые люди из Самарской области приехали в Камчатский край на Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край»

5 августа в Камчатском крае запустился Всероссийский экологический молодёжный форум «Экосистема. Заповедный край» платформы Росмолодёжь.Форумы. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и проходит на базе Всероссийского экологического центра «Экосистема» – проекта Росмолодёжи. Участниками стали 600 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России.
Приветствие в адрес участников форума направил Президент России Владимир Путин.
Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что молодое поколение активно вовлечено в защиту природы и экологического благополучия страны.  
«Инициативы, предложенные участниками форума в предыдущие годы, уже нашли своё воплощение: построены экологические тропы, введены экологические уроки в школах, активно функционирует один из круглогодичных молодёжных образовательных центров, открытых по поручению нашего Президента, – "Экосистема". Программа форума включает изучение современных технологий в области возобновляемой энергетики и посещение действующих объектов геотермальной энергетики на Камчатке. В этом году на площадке также будет работать полевая экспериментальная лаборатория с профессиональным оборудованием, где 600 участников из России и зарубежных стран смогут обрабатывать данные и совершенствовать свои навыки после выездных исследований и походов» , – отметил Григорий Гуров.
Форум «Экосистема. Заповедный край» традиционно становится знаковым событием в сфере экологии. Несмотря на погодные условия молодые люди со всей страны встретились в регионе для обсуждения вызовов в сфере природозащиты. По итогам форума они подготовят итоговые продукты в рамках тематических направлений.

Направление «Чистая энергия» объединит профильных специалистов в областях биоэнергетики, гидро- и ветроэнергетики, энергоаудиторов, специалистов по альтернативной энергетике. Они разработают комплексный проект использования геотермальной энергии для обеспечения энергоснабжения и теплоснабжения конкретного объекта на территории Камчатки.
Биотехнологи, биоинженеры, инженеры-экологи, техники-экологи, биоэкологи и промышленные экологи в рамках направления «Экотехнологии и биотехнологии» подготовят комплексный аналитический продукт – Индекс антропогенного влияния (ИАВ), который будет включать систему параметров для оценки уровня воздействия на окружающую среду.
Студенты-экологи, активисты и руководители экологических организаций и движений, эконаставники в направлении «Экоспросвещение» сформируют «Антикризисные рекомендации», в которых будут сценарии реагирования на потенциальные экологические угрозы на Камчатке.
«У молодёжи есть одна особенность, которая позволяет совершенно по-другому взглянуть на старые проблемы. Особенно очень важно, чтобы этот взгляд был не эмоциональный, а профессиональный. Важно давать возможность молодёжи получать профессиональное образование и новые знания для того, чтобы этот взгляд был максимально профессиональный, и это позволило нам поменять отношение к тому, что мы делаем, сделать наши объекты и будущие проекты более экологичными, — рассказал директор департамента технического регулирования ПАО «РусГидро» Тимур Хазиахметов .
Во время деловой программы запланирован диалог ЭСКАТО ООН на тему политики в области устойчивого энергетического развития: «Продвижение Цели устойчивого развития 7 в отдалённых и труднодоступных районах». В нём примут участие представители 20 стран, среди которых: Непал, Камбоджа, Китай, Австралия, Индонезия, Филиппины, Шри-Ланка. Основная задача – выявление практических, инклюзивных и масштабируемых подходов для достижения ЦУР 7 и поддержки справедливого энергетического перехода.

Участники форума примут участие в полевых выходах и выездах, где они будут решать исследовательские задания от экспертов и организаторов форума. Молодые люди посетят полигон Микижинский мыс, изучат антропогенно-нарушенные природные территории. На Толмачевской ГЭС участники узнают, как работают гидроэлектростанции, а также изучат последствия для природных комплексов от строительства ГЭС. Выезд на Мутновскую ГеоЭС позволит молодым людям получить представление о том, как вырабатывается чистая энергия из природных источников.
Участники смогут поделиться друг с другом опытом и инициативами, которые помогут экологической политике Камчатского края. Т ак, Ольга Румянцева из Череповца реализует свой проект «Ртутный статус Камчатки», который помогает изучать уровень ртути в организме жителей Камчатского края: «Здесь расположены природные источники данного металла – извержение вулкана, геотермальные источники, а главное – рыба и морепродукты, которые составляют основу местного рациона. Наша задача – не просто измерить показатели, а предупредить жителей о последствиях: объяснить людям риски и помочь снизить вредное воздействие ртути на организм человека».
На форуме также пройдут два грантовых конкурса. Первый – от Росмолодёжь.Гранты по 19 номинациям, где лучшие проекты получат поддержку в размере до 1,5 миллиона рублей. Второй – от ПАО «ВТБ» по 4 номинациям, где общий бюджет грантовых средств составит 1,6 миллиона рублей.

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