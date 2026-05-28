На идеальный отпуск в 2026 году, по мнению самарцев, необходимо 204 тыс. рублей на человека
Начался прием заявок на Международный фотоконкурс "Женщина-фермер: Лица Земли"
1 июня (понедельник) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
Победитель конкурса грантов для НКО организовал студенческий турнир по дзюдо в Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ
РКС-Самара и УК против засоров канализации
Минтранс предложил оплачивать парковку в течение суток без штрафа
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Мировой температурный рекорд может быть побит уже в 2027 году

ООН предупреждает, что к 2030 году мир почти наверняка переживет рекордно жаркий год. Мировой температурный рекорд может быть побит уже в 2027 году, а феномен Эль-Ниньо ожидается позднее в этом году, пишет МК.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН предупредила, что к 2030 году почти наверняка наступит рекордно жаркий год, поскольку климатический кризис усиливается, пишет The Guardian. Поскольку позднее в этом году ожидается явление Эль-Ниньо, глобальный температурный рекорд может быть установлен уже в 2027 году.

Выбросы углекислого газа при использовании ископаемого топлива продолжают расти, задерживая больше тепла и приводя к более экстремальным погодным условиям, включая рекордную жару, которая обрушилась на Европу на этой неделе, продолжает The Guardian.

По оценкам, глобальное потепление уже уносит одну жизнь в минуту, и число жертв, вероятно, возрастет, если выбросы не сократятся быстрыми темпами.

В отчете, подготовленном для ВМО Метеорологическим бюро Великобритании, с вероятностью 86% прогнозируется, что по крайней мере один год между 2026 и 2030 годами превзойдет 2024 год как самый жаркий из когда-либо зарегистрированных. Существует 75%-ная вероятность того, что средняя температура за пятилетний период с 2026 по 2030 год будет более чем на 1,5°C выше среднего показателя доиндустриального периода, указывает The Guardian.

Саймон Стил, глава управления ООН по климату, отмечает: “Последняя волна жары в Европе является жестоким напоминанием о растущих последствиях климатического кризиса, как для людей, так и для экономики. Многие другие регионы мира также сильно пострадали, например, Индия и другие регионы Азии”.

“Защита человеческих жизней, предприятий и экономики от экстремальной жары и многих других растущих издержек, связанных с изменением климата, является ключевым направлением деятельности для каждой страны, и все начинается с того, что мы гораздо быстрее избавляемся от зависимости от ископаемого топлива”, - сказал Саймон Стил, отметив, что экологически чистая энергия в настоящее время дешевле ископаемого топлива и быстрее производится.

Ученые неоднократно предупреждали, что потепление более чем на 1,5 градуса может привести к более сильной жаре, засухам, штормам и наводнениям, а также затруднить адаптацию населения. Однако каждая предотвращенная доля градуса потепления уменьшает ущерб, пишет The Guardian.

Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
