Метеоролог: в ближайшие 10 лет Москву ждет сорокоградусная жара летом

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В ближайшее десять лет сорокоградусная жара летом станет нормой для московского региона. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия" высказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он отметил, что жителям центральной части России не стоит в будущем удивляться относительно теплым зимам.

"Подобного рода зимы с течением времени будут случатся все чаще и чаще. И я еще хочу добавить, что летом нас ждет в ближайшее десятилетие сорокоградусная жара", — отметил Шувалов.

За текущую неделю воздух в столице прогрелся почти до апрельских значений. По оценке синоптиков, температура воздуха в московском регионе превысила норму на 10-12 градусов, пишет Смотрим.