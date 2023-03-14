МЧС СО: о паводковой обстановкe в регионе

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По состоянию на 14 марта на территории 13 районов Самарской области подтоплено 5 низководных мостов, 26 жилых домов, 203 приусадебных участка и 3 участка автомобильных дорог.

В результате подъема уровня воды в реках Большой Иргиз, Малый Кинель, Кондурча подтоплены 5 низководных мостов в н.п. Мосты м.р. Пестравский, с. Полудни м.р. Кинель-Черкасский, н.п. Березовка м.р. Большеглушицкий, н.п. Малиновый Куст и н.п. Кириллинский м.р Красноярский.

Низководный мост в районе н.п. Мосты м.р. Пестравский: жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, имеются объездные пути через н.п. Тяглое Озеро. Эвакуация населения не требуется.

Низководный мост в районе н.п. Полудни м.р. Кинель-Черкасский: жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, объездных путей нет, имеется перекидной пешеходный мост.

Низководный мост в районе н.п. Березовка м.р. Большеглушицкий: жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, имеется объездной путь. Эвакуация населения не требуется.

Низководный мост в районе н.п. Малиновый куст

м.р. Красноярский: жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, имеются объездные пути (до н.п. Малиновый куст – н.п. Малая Каменка – н.п. Кочкари – н.п. Угловой – н.п. Красный Яр). Эвакуация населения не требуется.

В результате обильного снеготаяния подтоплены 3 участка автомобильных дорог:

участок автомобильной дороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на 44 км в районе СНТ «Нефтяник» м.р. Волжский Самарской области. Транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено.

участок автомобильной дороги по ул. Овражная в м.р. Сызранский, с.п. Волжское, н.п. Разбросной.

участок автомобильной дороги «Соколовка-Подгорное» в м.р. Борский.

Подтоплены 26 домов, из них - 24 жилых и 2 нежилых.

м.р. Ставропольский (н.п. Выселки - 1 жилой дом, 2 нежилых дома, н.п. Мусорка ¬– 3 жилых дома, н.п. Ташелка ¬– 1 жилой дом), м.р. Сызранский -(н.п. Новая Рачейка ¬– 1 жилой дом), м.р. Безенчукский ¬ (н.п. Безенчук ¬– 3 жилых дома), м.р. Красноармейский ¬(н.п. Красноармейское ¬– 6 жилых домов), м.р. Шигонский ¬(н.п. Шигоны ¬– 3 жилых дома, н.п. Пионерский ¬– 1 жилой дом, н.п. Байдеряково ¬– 1 жилой дом, н.п. Кушниково ¬– 1 жилой дом, н.п. Усолье ¬– 1 жилой дом), м.р. Волжский ¬(н.п. Черноречье ¬– 2 жилых дома).

Подтоплено 203 приусадебных участка:

м.р. Ставропольский ¬– 99 приусадебных участков (н.п. Русская Борковка ¬– 10 приусадебных участков, н.п. Нижнее Санчелеево ¬– 7 приусадебных участков, н.п. Тимофеевка ¬– 8 приусадебных участков, н.п. Выселки ¬– 24 приусадебных участка, н.п. Луначарский ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Мусорка ¬– 13 приусадебных участков, н.п. Подстепки ¬– 13 приусадебных участков, н.п. Приморский ¬– 2 приусадебных участка, н.п. Ташелка ¬– 8 приусадебных участков, н.п. Ягодное ¬– 13 приусадебных участков).

м.р. Сызранский ¬– 8 приусадебных участков (н.п. Новый Ризадей ¬– 5 приусадебных участков, н.п. Новая Рачейка ¬– 3 приусадебных участка).

м.р. Безенчукский ¬– 4 приусадебных участка (н.п. Безенчук ¬– 4 приусадебных участка).

м.р. Красноярский ¬– 10 приусадебных участков (н.п. Красный Яр ¬– 8 приусадебных участков, н.п. Нижняя Солонцовка ¬– 2 приусадебных участка).

м.р. Красноармейский ¬– 6 приусадебных участков (н.п. Красноармейское ¬– 6 приусадебных участков).

м.р. Шигонский ¬– 8 приусадебных участков (н.п. Шигоны ¬– 4 приусадебных участка, н.п. Пионерский ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Байдеряково ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Кушниково ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Усолье ¬– 1 приусадебный участок).

м.р. Пестравский ¬– 6 приусадебных участков (н.п. Пестравка ¬– 6 приусадебных участков).

г.о. Жигулевск ¬– 1 приусадебный участок;

м.р. Приволжский ¬– 15 приусадебных участков (н.п. Приволжье ¬– 9 приусадебных участков, н.п. Обшаровка ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Тростянка ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Ильмень ¬– 2 приусадебных участка, н.п. Гаркино ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Бестужевка ¬– 1 приусадебный участок).

м.р. Волжский ¬– 46 приусадебных участков (н.п. Черноречье ¬– 16 приусадебных участков, н.п. Лопатино ¬– 12 приусадебных участков, н.п. Власть Труда ¬– 5 приусадебных участков, н.п. Воскресенка ¬– 6 приусадебных участков, н.п. Подьем-Михайловка ¬– 2 приусадебных участка, н.п. Черновский ¬– 5 приусадебных участков).

В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работает оперативная группа Главного управления, применяются беспилотная авиация.

Ситуация на особом контроле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО