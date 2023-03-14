МЧС СО: о паводковой обстановкe в регионе

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе тренировки будут отработаны практические действия, связанные с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.
Самарская область примет участие во всероссийском командно-штабном учении МЧС России
Также в квашеной капусте содержатся бактерии, полезные для поддержания микрофлоры кишечника.
Диетолог: весной фрукты и овощи старого урожая лучше заменить на квашеную капусту
Кокошник, венец, накосник, заборошник были популярны у русских девушек и женщин несколько сотен лет назад, но и сегодня они пленят современных модниц.
В Самарской области живет талантливейшая мастерица, которая по архивным фото воссоздает традиционно русские украшения 
Паводковая ситуация в Самарской области находится под постоянным контролем.
Виктор Кудряшов провел заседание областной противопаводковой комиссии
73-летний артист сообщил, что не смог до конца восстановиться после коронавируса, перенесенного летом 2021 года, и ему тяжело работать на сцене.
Михаил Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре из-за состояния здоровья
Адвокат оказывал юридическую помощь гражданину по уголовному делу по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".
Тольяттинский адвокат и его двое знакомых обвиняются в покушении на мошенничество
Административная комиссия - это постоянно действующий коллегиальный орган, работает в каждом районе Самары.
В Самаре административные комиссии усилили контроль качества содержания территорий в период межсезонья
Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.
После матча между «Крыльями Советов» и «ЦСКА» будет подан дополнительный общественный транспорт
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.48
EUR 80.61
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

МЧС СО: о паводковой обстановкe в регионе

14 марта 2023 15:16
139
14 марта на территории 13 районов Самарской области подтоплено 5 низководных мостов, 26 жилых домов, 203 приусадебных участка и 3 участка автомобильных дорог.

По состоянию на 14 марта на территории 13 районов Самарской области подтоплено 5 низководных мостов, 26 жилых домов, 203 приусадебных участка и 3 участка автомобильных дорог.

В результате подъема уровня воды в реках Большой Иргиз, Малый Кинель, Кондурча подтоплены 5 низководных мостов в н.п. Мосты м.р. Пестравский, с. Полудни м.р. Кинель-Черкасский, н.п. Березовка м.р. Большеглушицкий, н.п. Малиновый Куст и н.п. Кириллинский м.р Красноярский.

Низководный мост в районе н.п. Мосты м.р. Пестравский: жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, имеются объездные пути через н.п. Тяглое Озеро. Эвакуация населения не требуется.

Низководный мост в районе н.п. Полудни м.р. Кинель-Черкасский: жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, объездных путей нет, имеется перекидной пешеходный мост.

Низководный мост в районе н.п. Березовка м.р. Большеглушицкий: жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, имеется объездной путь. Эвакуация населения не требуется.

Низководный мост в районе н.п. Малиновый куст

м.р. Красноярский: жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, имеются объездные пути (до н.п. Малиновый куст – н.п. Малая Каменка – н.п. Кочкари – н.п. Угловой – н.п. Красный Яр). Эвакуация населения не требуется.

В результате обильного снеготаяния подтоплены 3 участка автомобильных дорог:

участок автомобильной дороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на 44 км в районе СНТ «Нефтяник» м.р. Волжский Самарской области. Транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено.

участок автомобильной дороги по ул. Овражная в м.р. Сызранский, с.п. Волжское, н.п. Разбросной.

участок автомобильной дороги «Соколовка-Подгорное» в м.р. Борский.

Подтоплены 26 домов, из них - 24 жилых и 2 нежилых.

м.р. Ставропольский (н.п. Выселки - 1 жилой дом, 2 нежилых дома, н.п. Мусорка ¬– 3 жилых дома, н.п. Ташелка ¬– 1 жилой дом), м.р. Сызранский -(н.п. Новая Рачейка ¬– 1 жилой дом), м.р. Безенчукский ¬ (н.п. Безенчук ¬– 3 жилых дома), м.р. Красноармейский ¬(н.п. Красноармейское ¬– 6 жилых домов), м.р. Шигонский ¬(н.п. Шигоны ¬– 3 жилых дома, н.п. Пионерский ¬– 1 жилой дом, н.п. Байдеряково ¬– 1 жилой дом, н.п. Кушниково ¬– 1 жилой дом, н.п. Усолье ¬– 1 жилой дом), м.р. Волжский ¬(н.п. Черноречье ¬– 2 жилых дома).

Подтоплено 203 приусадебных участка:

м.р. Ставропольский ¬– 99 приусадебных участков (н.п. Русская Борковка ¬– 10 приусадебных участков, н.п. Нижнее Санчелеево ¬– 7 приусадебных участков, н.п. Тимофеевка ¬– 8 приусадебных участков, н.п. Выселки ¬– 24 приусадебных участка, н.п. Луначарский ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Мусорка ¬– 13 приусадебных участков, н.п. Подстепки ¬– 13 приусадебных участков, н.п. Приморский ¬– 2 приусадебных участка, н.п. Ташелка ¬– 8 приусадебных участков, н.п. Ягодное ¬– 13 приусадебных участков).

м.р. Сызранский ¬– 8 приусадебных участков (н.п. Новый Ризадей ¬– 5 приусадебных участков, н.п. Новая Рачейка ¬– 3 приусадебных участка).

м.р. Безенчукский ¬– 4 приусадебных участка (н.п. Безенчук ¬– 4 приусадебных участка).

м.р. Красноярский ¬– 10 приусадебных участков (н.п. Красный Яр ¬– 8 приусадебных участков, н.п. Нижняя Солонцовка ¬– 2 приусадебных участка).

м.р. Красноармейский ¬– 6 приусадебных участков (н.п. Красноармейское ¬– 6 приусадебных участков).

м.р. Шигонский ¬– 8 приусадебных участков (н.п. Шигоны ¬– 4 приусадебных участка, н.п. Пионерский ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Байдеряково ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Кушниково ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Усолье ¬– 1 приусадебный участок).

м.р. Пестравский ¬– 6 приусадебных участков (н.п. Пестравка ¬– 6 приусадебных участков).

г.о. Жигулевск ¬– 1 приусадебный участок;

м.р. Приволжский ¬– 15 приусадебных участков (н.п. Приволжье ¬– 9 приусадебных участков, н.п. Обшаровка ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Тростянка ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Ильмень ¬– 2 приусадебных участка, н.п. Гаркино ¬– 1 приусадебный участок, н.п. Бестужевка ¬– 1 приусадебный участок).

м.р. Волжский ¬– 46 приусадебных участков (н.п. Черноречье ¬– 16 приусадебных участков, н.п. Лопатино ¬– 12 приусадебных участков, н.п. Власть Труда ¬– 5 приусадебных участков, н.п. Воскресенка ¬– 6 приусадебных участков, н.п. Подьем-Михайловка ¬– 2 приусадебных участка, н.п. Черновский ¬– 5 приусадебных участков).

В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работает оперативная группа Главного управления, применяются беспилотная авиация.

Ситуация на особом контроле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  ГУ МЧС СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
14 марта 2023  11:00
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
253
В Самарской области состоится совместный прием Уполномоченным по правам человека и главным судебным приставом региона
14 марта 2023  10:39
В Самарской области состоится совместный прием Уполномоченным по правам человека и главным судебным приставом региона
239
13 марта состоялось совещание в рамках парламентской координационной группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
13 марта 2023  20:27
Дмитрий Азаров представил опыт региона по организации отпуска бойцов на парламентской координационной группе по вопросам СВО
1383
Губернатор поручил главам муниципалитетов провести завтрашний день на проблемных участках, лично контролировать работу служб и к вечеру доложить о текущей ситуации.
13 марта 2023  18:42
Главы городов и районов Самарской области доложили губернатору о борьбе с паводком
416
Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов «Моя семья – моя Россия»
13 марта 2023  11:44
Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов «Моя семья – моя Россия»
748
Весь список