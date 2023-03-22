МЧС СО:  о паводковой обстановке в регионе на 22 марта

89

По состоянию на 22 марта на территории 8 муниципальных образований Самарской области (м.р. Большеглушицкий, м.р. Волжский, м.р. Красноярский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Пестравский, м.р. Ставропольский, м.р. Сызранский, м.р. Кинельский) подтоплено 5 низководных мостов и 11 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов и объектов экономики нет.

За сутки освободились от воды еще 7 приусадебных участков.

В настоящее время подтопленными остаются территории населенных пунктов:

Ставропольский район (н.п. Мусорка – 1 приусадебный участок);

Сызранский район (н.п. Новый Ризадей – 1 приусадебный участок);

Волжский район (н.п. Черноречье – 3 приусадебных участка);

Кинельский район (Георгиевка – 6 приусадебных участков).

Паводковая ситуация по-прежнему находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки продолжают работать оперативные группы, применяется беспилотная авиация.

Фото: ГУ МЧС СО