Город из Самарской области попал в топ самых загрязненных в России

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Российское консалтинговое агентство КБ «Стрелка» исследовало качество воздуха в разных городах России и составило рейтинг городов, где дышится тяжело. Тольятти тоже оказался в этой таблице, заняв 10-е место, пишет 63.ру.

— Расчет осуществляется на основании пяти основных загрязняющих веществ с учетом степени их влияния на здоровье человека. Это угарный газ, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы и аэрозоли. При этом основное загрязняющее вещество в городах — формальдегид. Потом все данные сопоставляют и вычисляют индекс TAQI, который и присваивается городам. У Тольятти этот индекс составил 31,4, — сказано в исследовании.

А вот как выглядит весь рейтинг.

Топ-10 самых загрязненных городов по версии КБ «Стрелка»: