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ГИБДД СО: Осторожно! Метель!

20 марта 2022 14:25
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Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными.

В условиях неблагоприятной погоды Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными.

Водителям следует выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге. Сохранять дистанцию и боковой интервал при движении. Отказаться от совершения необдуманных маневров и обгонов. Быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Пешеходам необходимо быть осторожными при пересечении проезжей части, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

 

Фото:  ГИБДД Самарской области

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