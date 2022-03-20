ГИБДД СО: Осторожно! Метель!

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В условиях неблагоприятной погоды Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными.



Водителям следует выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге. Сохранять дистанцию и боковой интервал при движении. Отказаться от совершения необдуманных маневров и обгонов. Быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.



Пешеходам необходимо быть осторожными при пересечении проезжей части, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

Фото: ГИБДД Самарской области