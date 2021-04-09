«Экология»: Дмитрий Азаров проконтролировал качество реконструкции очистных сооружений в Сызрани

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В пятницу, 9 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Сызрани. Здесь он проверит качество ремонта и строительства значимых объектов, которые появились в городе благодаря нацпроектам, инициированным Президентом страны Владимиром Путиным, а также обсудит развитие города со студентами и трудовыми коллективами. В первой половине дня Губернатор проконтролировал, как проведена реконструкция комплекса биологических очистных сооружений по нацпроекту «Экология».

Проект биологических очистных сооружений в Сызрани является победителем Всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология» в номинации «Лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты». Работы здесь завершились в конце прошлого года, а в начале 2021 года объект был введен в эксплуатацию. Это – самый крупный проект в Поволжье, реализованный на данный момент.

Комплекс биологических очистных сооружений построили и задействовали в 1987 году. Производительность составляла 63,7 тыс. кубометра в сутки.

Вопрос по реконструкции начали прорабатывать еще в 1995 году, однако из-за отсутствия финансирования их неоднократно откладывали. Благодаря инициативе Губернатора и грамотной подготовке документации объект удалось включить в нацпроект «Экология» и госпрограмму «Оздоровление Волги». В 2019 году началась комплексная реконструкция очистных сооружений (БОС) и модернизация оборудования.

О прошедшей реконструкции Главе региона доложил директор ООО «Сызраньводоканал» Александр Мошаков. По его словам, раньше на очистных сооружениях не было системы первичной очистки, что существенно снижало качество очистки сточных вод. Благодаря реконструкции этот существенный технический недочет был исправлен: проведена реконструкции первичного цикла очистки, установлено современное оборудование, выполнены работы по строительству новых и модернизации старых песколовок, что улучшило качество удаления песка из поступающих сточных вод. Также была построена новая система для отстаивания отфильтрованного песка, введены в эксплуатацию 3 новых первичных отстойника, новая насосная станция, реконструировано 4 существующих первичных отстойника и 2 насосные станции.

«Объем принимаемых сточных вод увеличился вдвое. Если раньше биологические очистные сооружения могли переработать 63 тысячи кубометров в сутки, то сейчас они могут принять до 125 тысяч», – рассказал Александр Мошаков.

Благодаря установке нового оборудования существенно улучшилось и качество очистки сточных вод: после очистки вода, поступающая в Волгу, по своему составу даже чище, чем та, которая течёт в реке. В целом, работа очистных сооружений позволит снизить сброс недостаточно очищенных сточных вод в Волгу на 11 362,90 тыс. куб. м ежегодно.

Кроме того, в этом году в Сызрани по нацпроекту «Экология» начнутся работы еще на одном объекте – в поселке Новокашпирский будут построены блочно-модульные очистные сооружения, рассчитанные на 2000 кубов воды в сутки. Уже подтверждено финансирование в объеме 385 миллионов рублей. По плану объект должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2022 года. «Если есть возможность закончить раньше – нужно это сделать. Вопрос с опережающим финансированием решим», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поставил задачу городским властям и профильным министерствам четко отслеживать сроки и качество проводимых работ, отметив, что вопросы экологии, оздоровления Волги – одни из самых волнующих для жителей Самарской области и всей страны.

На сегодняшний день в Самарской области введены в эксплуатацию 4 очистных сооружения. А до 2024 года в регионе будет реконструировано и построено 29 очистных сооружений, что позволит значительно уменьшить негативное воздействие на Волгу. Внимание к вопросам экологии – одна из важнейших составляющих стратегии лидерства нашего региона.