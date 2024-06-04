Экологическая акция «Чистая дорога» прошла во всех регионах Куйбышевской железной дороги

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На Куйбышевской магистрали в рамках единого старта экологической акции «Чистая дорога» с природных и заповедных территорий было собрано более 17 куб.м отходов, что соизмеримо с двумя КамАЗами, заполненными бытовым мусором.

В Республике Мордовия экологическая акция прошла на берегу реки Мокша в поселке Кочелаево. Железнодорожники очистили береговую полосу протяженностью 2 км, собрав порядка 1 куб.м отходов.

Местом проведения акции в Ульяновске была выбрана территория пешеходного спуска к реке Волга в районе Речного вокзала. Силами работников собрано около 1 куб.м. отходов.

Самарские железнодорожники совместно с региональным Департаментом городского хозяйства и экологии наводили порядок вдоль туристической экологической тропы «Большая Самарская тропа» и на особо охраняемой природной территории «Сокольи горы» – памятнике природы регионального значения. Общими усилиями на расстоянии около 10 км было собрано около 3 куб.м отходов.

Работники Башкирии очищали территорию сразу на нескольких локациях: прибрежные зоны рек Инзер, Курсак, Стерля и территория парка «Юбилейный» (станция Стерлитамак), территория памятника природы «Сосновые посадки станции Кандры» и туристический маршрут «Красные скалы» на станции Аша. Собрано 12 куб.м отходов.

Куйбышевская железная дорога на постоянной основе организует и принимает участие в экологических проектах, уделяет большое внимание приобщению сотрудников магистрали к культуре бережного отношения к окружающей среде.