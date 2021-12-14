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Экологи объяснили, почему рыба оказалась заперта в затонах у берегов Тольятти

14 декабря 2021 10:52
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Экологи объяснили, почему рыба оказалась заперта в затонах у берегов Тольятти

Экологи объяснили, почему рыба на Муравьиных островах в Тольятти оказалась в западне и начала гибнуть. По данным института экологии Волжского бассейна РАН, это могло произойти из-за отсутствия укрытий, затонов в связи с обмелением водохранилища. Причина последнего, по мнению, специалистов — аномальная жара летом.

— Лед еще не сформировался. Из-за обмеления Волги рыба в архипелаге Муравьиных островов оказалась в замкнутых малых водах. Обычно килька обитает около поверхности и скрывается в затонах. Сейчас — теплая зима, и лед намерзает медленно. Кроме того, наблюдается обмеление и сокращение численности хищников, которые потребляют кильку. На данный момент их недостаточно, — приводит ЦУР Самарской области слова замдиректора по науке института экологии Волжского бассейна РАН Александра Файзулина.

Напомним, в минувшие выходные в соцсетях стали появляться сообщения рыбе, запертой в небольших заливах. Чтобы спасти кильку от гибели, рыбаки начали носить ее ведрами и бочками к самой Волге, сообщает Самара-КП.

 

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