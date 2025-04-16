Более 400 гектаров общественных территорий Самары обрабатывают от клещей

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В Самаре в рамках весеннего марафона чистоты стартовала обработка общественных территорий от клещей. Специализированные организации в первую очередь приступили к противоклещевой обработке парков, следом – набережная, бульвары, аллеи скверы и другие общественные пространства. Также будут обработаны территории кладбищ, школьных дворов и детские лагеря.



«Весна в этом году ранняя, поэтом уборку листвы и сухой травы, акарицидную обработку в парках и на набережной начали раньше. Всего обработаем более 400 гектаров. Специализированные организации работают максимально оперативно в ночное время и ранние утренние часы, когда в общественных пространствах и на улицах еще нет людей», – сказал заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.



По информации регионального управления Роспотребнадзора, с начала эпидемиологического сезона в Самарской области от укусов клещами пострадали 254 человека. При этом за последнюю неделю случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, инфекционным боррелиозом не зарегистрировано.



Обращаем внимание на правила, которые могут обезопасить вас от встречи с клещами:



- надевайте специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу, при посещении лесов и «зеленых» зон;

- не располагайтесь на отдых в затененных местах с высоким травостоем, не садитесь и не ложитесь на траву – клещи цепляются к одежде и всегда ползут вверх;

- при выборе места стоянки или ночевки на природе нужно отдавать предпочтение сухим местам с песчаной почвой или участкам, лишенным травы; перед ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, тело и волосы;

- используйте средства, отпугивающие клещей (репелленты), которые можно приобрести в любой аптеке или супермаркете;

- каждые 10-15 минут проводите осмотры на наличие клещей: осмотрите одежду, обратив внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться, а также регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе;

- в случае присасывания клеща обратитесь за медицинской помощью.



При клещевых укусах рекомендуется обратиться в трамвпункты, управление Роспотребнадзора по Самарской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано по адресу: г. Самара, проезд Г. Митирева, 1 (с понедельника по пятницу – с 09:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00), тел: 8 (846) 273-81-66.