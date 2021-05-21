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Акция «Вода России» объединит пять волжских регионов

21 мая 2021 11:16
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Акция Вода России объединит пять волжских регионов

В честь Дня Волги 22 мая 2021 года Самарская область примет участие во Всероссийской акции «Вода России», которая пройдет в формате экологического марафона. Участниками экомарафона станут сразу пять регионов – Саратовская, Нижегородская, Самарская, Волгоградская области, Республика Татарстан.

Всероссийская экологическая акция «Вода России» организована в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с Федеральным агентством водных ресурсов. 

Акция «Вода России» признана одной из крупнейших экологических инициатив в стране. Самарская область ежегодно является активным участником акции. По итогам 2020 года на территории региона прошло 60 мероприятий, в которых приняли участие более 2,5 тысяч человек.

Стартует акция 22 мая в 10.00 в Самаре в Загородном парке (Центральный парк культуры и отдыха им.М.Горького, дача Е.П. Сипиной, смотровая площадка). Участники пройдут вдоль берега Волги участок от Загородного парка до 3-ей просеки. 

В мероприятии примет участие известный певец - Миша Марвин.

Теги: Вода России

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