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2 ноября местами в Самарской области ожидается очень сильный ветер-  25 м/с

1 ноября 2024 15:29
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Будьте внимательны и осторожны!

Объявлен оранжевый уровень опасности. 2 ноября местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 17-22 м/с, местами очень сильный ветер 25 м/с.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен оранжевый уровень опасности. 02.11.2024 местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 17-22 м/с, местами очень сильный ветер 25 м/с».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Самара Экология

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