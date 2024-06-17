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16 июня в Самарской области выпало рекордное количество осадков

17 июня 2024 12:59
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16 июня в Самарской области выпало рекордное количество осадков
 

В воскресенье, 16 июня, в регионе прошел сильный дождь с грозой. Из-за этого в одном населенном пункте был побит рекорд прошлых лет. 

Как рассказали в Приволжском УГМС, в Безенчуке выпало 20,7 мм осадков - был побит рекорд 2012 года на 7,2 мм. Так, 12 лет назад там зафиксировали 13,5 мм. 

Непогода прогнозируется и 17 июня. Сегодня снова возможны дождь и гроза. При этом на улице будет по-прежнему жарко. 

Кроме того, 16 июня в селе Самарской области температура воздуха достигла 38 градусов. И побила рекорд прошлых лет, пишет Сова. 

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