Главные новости:
На месте вызова работают 2 единицы техники и 8 специалистов.
Огнеборцы локализовали природный пожар в Тольятти
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах

7 октября 2025 14:49
69
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.

Во вторник, 7 октября, стартовал опрос общественного мнения об эффективных мерах для снижения аварийности на дорогах Самарской области. Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Самарской области» (https://vk.com/bkadsamarobl), которое рассказывает о реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Пользователям соцсети предлагается выбрать из представленных вариантов ответов самые эффективные меры безопасности дорожного движения, например, установку светофоров или устройство камер видеонаблюдения, или предложить свой вариант. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети. 

Напомним, что работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в в Самарской области 2025 году охватили порядка 230 км дорог. Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.

Поэтому помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог на территории 5 населенных пунктов выполнено строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения.  Также дороги оснащаются средствами безопасности дорожного движения - пешеходными светофорами Т-7 с освещением на солнечных батареях, барьерным и пешеходным ограждениями, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками и современной разметкой. 

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева особое внимание уделяется повышению безопасности дорожного движения на школьных маршрутах.

Опрос о мерах по безопасности дорожного движения будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети «ВКонтакте» до 31 декабря 2025 года включительно. 

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара

