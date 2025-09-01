В Волжском районе завершен капитальный ремонт участка региональной дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка

В Волжском районе Самарской области завершен капитальный ремонт региональной дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка.
Участок протяженностью 4 км проходит по одной из главных транспортных артерий села Подъем-Михайловки — улице Сухова. В населенном пункте проживает более 1,5 человек.
Капремонт дороги выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Трасса находится вблизи общеобразовательной школы, в которой учится порядка 150 детей, поэтому ее ремонт был завершен к началу учебного года.
В рамках капитального ремонта:
уложено новое дорожное покрытие
построены тротуары и установлены опоры освещения
установлены искусственные дорожные неровности, новые светофорные объекты,
появилось барьерное ограждение и дорожная разметка.
В этом году автомобильная дорога Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка будет приведена к нормативному состоянию на всем протяжении.
Фото: департамент информационной политики СО