В Самарской области отремонтируют пять мостовых сооружений на самой протяженной дороге - Самара-Бугуруслан

139

В Самарской области, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, в этом году отремонтируют пять искусственных мостовых сооружений на дороге регионального значения Самара-Бугуруслан.

На сегодняшний день полностью завершены ремонтные работы на железнодорожном путепроводе на км 31+130. Строители выполнили монолитное укрепление конусов, устройство упорной призмы, ремонт и покраску пролетных строений и опор.

Техническая готовность путепроводов на км 30+140 и км 33+260 превышает 50%. Специалисты произвели демонтаж старых деформационных швов и барьерного ограждения, ремонт и окраску бетонных поверхностей опор и пролетных строений, устройство новых цоколей для крепления стоек барьерного ограждения на мосту и сопряжений моста с насыпью, устройство оцинкованного отлива, ремонт существующего перильного ограждения, укрепление откосов конусов монолитным бетоном, ремонт лестничных сходов. Сейчас дорожники приступили к укладке дорожной одежды.

Завершится комплекс работ по приведению к нормативу путепроводов, установкой барьерного ограждения и устройством новых деформационных швов.

На территории Похвистневского района, в составе автомобильной дороги Самара-Бугуруслан отремонтируют два моста.

В настоящее время на мосту через суходол на км 159+885, ведутся подготовительные работы по устройству схемы организации движения на период ремонта.

На мосту через реку Камышла на км 161+540 уже выполнены работы по разборке слоев дорожной одежды половины мостового полотна, устройству выравнивающего слоя 1 этапа ремонта, устройству гидроизоляции и защитному слою. Ведутся работы по ремонту конусов и элементов барьерного, перильного ограждения.

Автомобильная дорога Самара-Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области. В границах Самарской области общая протяженность автомобильной дороги составляет 140,5 км. Трасса проходит по территории шести муниципальных образований.

Ремонт нескольких мостовых сооружений в составе дороги начался в 2021 году за счет средств областного бюджета. Благодаря трансформации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», завершить строительные работы стало возможным на средства, выделенные из федерального бюджета.

В Самарской области, в связи с изменениями, внесенными в региональный паспорт – проект «Региональная и местная дорожная сеть», в 2022 году предстоит отремонтировать 21 мост и мостовых сооружений, общей протяженностью 947,41 пог. метров.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили — задачи, которые ставит Глава региона Дмитрий Азаров.

Фото: облправительство СО