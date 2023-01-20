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В Самарской области отремонтируют обходную дорогу села Кошки

20 января 2023 14:49
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В ходе ремонта дороги приведут в порядок железобетонные трубы и устроят водоотводные лотки, а также укрепят обочины и откосы земляного полотна.

В Кошкинском районе Самарской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году отремонтируют обходную дорогу села Кошки на участке с 3-го по 9-й км.

Проектом предусмотрены работы по усилению дорожной одежды. Подрядчик выполнит фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, проведет уширение дорожной одежды, устройство дренажных прорезей из щебня, песчаного подстилающего слоя, щебеночного основания и полимерной геосетки.

В ходе ремонта дороги приведут в порядок железобетонные трубы и устроят водоотводные лотки, а также укрепят обочины и откосы земляного полотна. В рамках обустройства трассы запланирована установка дорожных знаков и сигнальных столбиков, устройство автобусных остановок и тротуаров, установка барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки.

Региональная дорога Обходная с. Кошки обеспечивает транзитные грузопотоки в направлении Татарстана и входит в опорную сеть региона.

Напомним, в 2021 году начались работы по формированию опорной сети автомобильных дорог России, в которую входят трассы федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Опорная сеть автодорог - это каркас национальной автомобильно-дорожной сети РФ, который обеспечивает устойчивые транспортные связи между основными точками генерации транспортного спроса, городскими агломерациями, аэропортами, морскими и речными портами, железнодорожными станциями, пограничными пунктами пропуска, входящими в соответствующие опорные сети.

В Самарской области в опорную сеть России входит 24 участка дорог суммарной протяженностью 647 км. К 2028 году необходимо привести в нормативное состояние не менее 85 процентов опорной сети автодорог.

Напомним, по итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. «Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем». - отмечает губернатор Дмитрий Азаров.

 

Фото:  pxhere

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