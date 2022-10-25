В Самарской области отремонтировали 33 километра трассы Отрадный – Богатое – Борское

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Благодаря нацпроекту отремонтировали 33 километра трассы Отрадный – Богатое – Борское.



Напомним, в 2020 году капитально отремонтировали участок 14 км, км 14+000 - км 28+000, а в 2021 году отремонтировали 11 км, участок км 28+000-км 39+000.



В этом году на км 39+000 – км 47+325 выполнили усиление и уширение дорожной одежды, устройство двухслойного щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия. Также, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы и места пересечений и примыканий. В соответствии с проектом провели оснащение всеми элементами для безопасной дороги.



В составе автомобильной дороги отремонтировали два моста: через овраг на км 42+740 и овраг Ржавчик на км 44+416.



Трасса связывает населенные пункты нескольких муниципальных районов и входит в опорную сеть. Кроме того, по дороге проходят школьные маршруты и один из туристических маршрутов в Бузулукский бор.

Фото: пресс-служба правительства СО