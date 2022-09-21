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В Самаре стартовала подготовка к следующему дорожно-строительному сезону

21 сентября 2022 20:24
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В сентябре определены все подрядчики, которые в 2023 году приступят к обновлению объектов улично-дорожной сети – работы начнутся весной.

В Самаре сразу после завершения ремонтных работ текущего года на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» стартовала подготовка к следующему дорожно-строительному сезону.

В сентябре определены все подрядчики, которые в 2023 году приступят к обновлению объектов улично-дорожной сети – работы начнутся весной, как только установятся постоянные среднесуточные положительные температуры наружного воздуха. По результатам состоявшихся электронных аукционов (2 лота) муниципальные контракты заключены с ООО «ПСК» и ООО «НПФ «XXI Век». Их заявки в полной мере соответствовали всем установленным требованиям и критериям; в реестре недобросовестных поставщиков эти организации не состоят.

Перечень участков, которые отремонтируют в следующем году, сформирован, прежде всего, с учетом обращений жителей и предписаний ГИБДД. Также во взаимодействии с ОНФ и другими общественниками проводится мониторинг состояния объектов – автодорожного покрытия и других элементов улично-дорожной сети, в том числе на прилегающей к проезжей части территории. Принимается во внимание и трафик на тех или иных дорогах – интенсивность движения, наличие маршрутов общественного транспорта.

Сегодня представители профильного городского департамента побывали на ряде объектов, где предстоит выполнить ремонт.

Так, на проспекте Масленникова, где от улицы Ново-Садовой до улицы Мичурина на средства дорожного нацпроекта в 2021 году уже произведены комплексные работы, в будущем году преобразится оставшийся участок от улицы Мичурина до дублера Московского шоссе. В настоящее время здесь имеются колейность и другие дефекты покрытия, которые будут устранены.

Перекрестную улицу Мичурина (ее частично отремонтировали в 2020 году в границах улицы Чкалова и проспекта Масленникова) в 2023 году приведут в порядок на следующем участке – от проспекта Масленникова до улицы Ерошевского.

Продолжится и ремонт улицы Алма-Атинской – в предстоящем сезоне он будет выполнен от улицы Стара-Загора до дома № 106 по улице Республиканской. Минувшим летом работы по устройству нового покрытия проезжей части и выставлению люков колодцев и дождеприемных решеток на проектные высотные отметки велись на участке от Московского шоссе до улицы Стара-Загора.  Кроме того, по заказу регионального министерства строительства на улице Алма-Атинской от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса были проведены работы по устройству ливневого коллектора. После специалисты восстановили благоустройство, установили новые бортовые камни.

В 2023 году, как и в предыдущие годы, ремонт дорожного полотна будет вестись во всех районах областного центра, включая отдаленные.

Предусмотрено применение современных материалов и технологий, что является одним из важнейших условий реализации дорожного нацпроекта. В частности, в следующем году в Самаре на дорогах местного значения, охваченных ремонтом, впервые установят антишумные и антивандальные люки колодцев Они будут с прорезиненным покрытием внутренней поверхности и обечайки. Гарантия - пятилетка.

Кроме того, специалисты сообщили, что в следующем году выбранные участки автодорог отремонтируют методом больших «карт» – по всей ширине проезжей части, с применением современных асфальтобетонных смесей – таких, как А16ВН, ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

В частности, смесь А16ВН впервые использовалась в Самаре при ремонте дорог местного значения в прошлом году. Она обладает улучшенными физико-механическими свойствами. Кубовидная структура щебня в составе позволяет приобрести жесткий каркас после уплотнения смеси дорожными катками, и отремонтированное покрытие способно выдерживать большие нагрузки. Это очень актуально, особенно для улиц с насыщенным движением (наличием большого количества легкового, грузового и городского пассажирского транспорта). 

Просьбы горожан не остаются без внимания. В план работ-2023 городские власти включили обновление тротуаров, а также замену бортовых камней и ремонт межрельсового пространства там, где это необходимо. Например, такие виды работ предусмотрели на улицах Пензенская и Коммунистическая, проспектах Ленина и Масленникова и др.

А сейчас, после подведения итогов реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории Самары в 2022 году и завершения приемки всех объектов, идет процесс денежных выплат подрядчикам за выполненные работы.

В этом году в рамках нацпроекта отремонтировано 38 участков (включая обновленные сверх плана) общей протяженностью 57,5 километра.

С перечнем самарских объектов, которые привели в порядок по дорожному нацпроекту в этом году, можно ознакомиться в приложении, сообщает администрация Самары.

 

Фото:   администрация Самары

 

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