В Самаре на улицах Воронежской и Калинина ввели одностороннее движение

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В Самаре изменилась схема проезда на улицах Воронежской и Калинина от проспекта Юных Пионеров до Вольской. Там на постоянной основе ввели одностороннее движение.

В воскресенье, 23 июля, в Самаре изменили схему проезда на улицах Воронежской и Калинина. Теперь там действует одностороннее движение. Проехать можно:



- по улице Воронежской от проспекта Юных Пионеров, только в направлении к Вольской.

- по улице Калинина от улицы Вольской только в направлении к проспекту Юных Пионеров.



По данным дорожной полиции, это было сделано на основании проектов организации дорожного движения. На этих же участках предусмотрено введение ограничения на остановку и стоянку транспортных средств, сообщает СОВА.

Фото: ru.freepik.com