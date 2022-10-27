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В Самаре на ряде перекрестков изменены режимы работы светофоров

27 октября 2022 18:06
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Ряд мероприятий по повышению безопасности дорожного движения организуется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ряд мероприятий по повышению безопасности дорожного движения организуется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Эта работа проводится ГАИ совместно с Департаментом транспорта и Департаментом городского хозяйства и экологии. 
 
Одна из мер – совершенствование светофорного регулирования. 

К местам, где необходимые работы выполнены, относятся пересечения улиц: Авроры/Дыбенко, Антонова-Овсеенко/И. Булкина, Авроры/Мориса Тореза, Гагарина/Запорожская, проспект Кирова/Молодежная, Мичурина/Луначарского, Победы/Средне-Садовая, пр.Кирова/Мирная. 
 
В случае выявления участков, где основной причиной возникновения ДТП будет являться маневр левого поворота, на таких перекрестках в качестве меры, позволяющей снизить количество происшествий, будет рассмотрена целесообразность выделения левого поворота в отдельную фазу, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   администрация Самары

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