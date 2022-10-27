В Самаре на ряде перекрестков изменены режимы работы светофоров

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Ряд мероприятий по повышению безопасности дорожного движения организуется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Эта работа проводится ГАИ совместно с Департаментом транспорта и Департаментом городского хозяйства и экологии.



Одна из мер – совершенствование светофорного регулирования.

К местам, где необходимые работы выполнены, относятся пересечения улиц: Авроры/Дыбенко, Антонова-Овсеенко/И. Булкина, Авроры/Мориса Тореза, Гагарина/Запорожская, проспект Кирова/Молодежная, Мичурина/Луначарского, Победы/Средне-Садовая, пр.Кирова/Мирная.



В случае выявления участков, где основной причиной возникновения ДТП будет являться маневр левого поворота, на таких перекрестках в качестве меры, позволяющей снизить количество происшествий, будет рассмотрена целесообразность выделения левого поворота в отдельную фазу, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары