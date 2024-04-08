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В Самаре в дни религиозных праздников и в День Победы будет ограничено движение транспорта

8 апреля 2024 17:30
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Стоимость проезда по данным маршрутам – как в обычном муниципальном транспорте; предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам.

В 2024 году в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в период организованных перевозок населения г. о. Самара к городским кладбищам (в дни религиозных праздников и в День Победы), учитывая социальную значимость указанных перевозок, 5 мая 2024 года – в день Пасхи, 12 мая 2024 года – на Красную Горку, 9 мая 2024 года – в День Победы, 14 мая 2024 года – на Радоницу, а также 22 июня 2024 года – в Троицкую родительскую субботу с 07:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках:

- по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;

- по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;

- по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

- по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Данные ограничительные меры не распространяются на городской пассажирский транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также на машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Подробнее с временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

В 2024 году в дни религиозных праздников и в День Победы автобусы, выполняющие перевозки к городским кладбищам, будут работать, как и в предыдущие годы, чтобы горожане могли навестить захоронения своих родственников, близких людей. Стоимость проезда по данным маршрутам – как в обычном муниципальном транспорте; предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам. Завершающие рейсы от кладбищ – в 16:30.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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