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В Самаре уже начаты геодезические работы на дорогах, которые будут отремонтированы в 2023 году

11 октября 2022 19:27
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Всего в Самаре в 2023 году только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» силами двух подрядчиков обновят более 43 км дорог.

Несмотря на то, что до старта следующего дорожно-строительного сезона в Самаре – еще почти полгода, подготовительная работа, необходимая для проведения ремонта объектов, уже ведется. Заблаговременно, в сентябре, в соответствии с федеральным законодательством состоялись закупочные процедуры. В результате электронных аукционов определены 2 генподрядчика, которые в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году обновят порядка 4 десятков участков дорог местного значения. Работы начнутся, как только позволят погодные условия: как правило, бригады и дорожная техника сосредотачиваются на объектах с апреля, когда устанавливаются постоянные положительные среднесуточные температуры наружного воздуха.

В настоящее время специалисты вышли на участки, чтобы заранее провести геодезические изыскания. Для этого применяют нивелиры и рейки. Также задействуют курвиметры.

Сегодня одна из подрядных организаций организовала геодезические работы на улице Авроры, которая в текущем году благодаря дорожному нацпроекту преобразилась в границах улиц Промышленности и Аэродромной. В следующем году обновление магистрали продолжится на участке от улицы Аэродромной до дома № 17а по Московскому шоссе. Такой подход – по мере возможности последовательно отремонтировать улицу целиком – практикуется в областной столице все последние годы.

Комплекс подготовительных мероприятий не ограничивается только геодезическими и техническими.

«Перед специалистами стоит еще множество задач. В частности, в холодное время года идет обучение персонала. Это касается и технологического процесса, и техники безопасности. Занимаемся изучением нормативной документации, повышенное внимание уделяя новой. Помимо этого, на асфальтобетонном заводе перед следующим сезоном проходит текущий ремонт оборудования. Также организуется закупка стройматериалов, – перечислил заместитель начальника производственно-технического отдела подрядной организации Максим Васильчук. – Измерительное оборудование – например, геодезическое – с периодичностью раз в год проходит поверку, с занесением в национальный реестр. В декабре нам предстоит пройти такую процедуру. Поскольку к работам по ремонту дорог требуется приступить уже в апреле, а в марте в нашей климатической зоне обычно еще лежит снег, уже сейчас подготовка – полным ходом, чтобы в следующем году, не теряя времени, при первой возможности со спокойной душой выйти на фрезерование, укладку и другие профильные работы».

Всего в Самаре в 2023 году только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» силами двух подрядчиков обновят дороги совокупной протяженностью более 43 км. Как и в предыдущие годы, ремонт дорожного полотна будет вестись во всех районах областного центра, включая отдаленные. Предусмотрено применение современных материалов и технологий, что является одним из важнейших условий реализации дорожного нацпроекта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

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