В Самаре продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Вилоновской

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В областном центре дорожно-ремонтная кампания продолжает набирать обороты. В рамках мероприятий по ее реализации в текущем сезоне в Самаре выполняется ремонт ул. Вилоновской. Участок от ул. Максима Горького до ул. Спортивной будет отремонтирован во всю ширину проезжей части большими «картами» на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ночь на 26 апреля подрядная организация охватила работами участок улицы Вилоновской от середины квартала между улицами Фрунзе и Чапаевской до улицы Галактионовской.

Внедрение современных материалов и новейших технологий – обязательное условие при выполнении работ по нацпроекту. Так, в областном центре при ремонте покрытия на дорогах местного значения Самары с 2021 года используется высокопрочная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Специалисты уверены, что это позволит значительно повысить эксплуатационные характеристики дорожного полотна. По сравнению с предшественниками эта смесь более долговечна и устойчива к колееобразованию.

При выполнении работ планируется также замена люков инженерных коммуникаций – они будут выставлены в один уровень с покрытием проезжей части.

Фото: администрация Самары