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В Самаре ограничат движение транспорта по нескольким участкам городских дорог

24 апреля 2024 19:35
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В связи с ремонтом и модернизацией теплотрасс.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ на теплотрассах в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг. на территории г. о. Самара с 06:00 25 апреля 2024 года будет временно ограничено движение транспорта по нескольким участкам улично-дорожной сети. Ограничительная мера будет действовать:

- до 23:59 30 июня 2024 года – по ул. Мяги на участке от дома № 28 по ул. Мяги до ул. Гагарина;

- до 23:59 31 августа 2024 года – по ул. Блюхера на участке от дома № 89 по ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;

- до 23:59 31 августа 2024 года – по ул. Гастелло на участке от дома № 30 по ул. Гастелло до  ул. Стара-Загора и на   участке   от   дома   № 55 по Московскому шоссе до ул. Стара-Загора;

- до 23:59 31 августа 2024 года – по Измайловскому переулку на участке от дома № 2 до дома № 23;

- до 23:59 31 августа 2024 года – по ул. Нагорной на участке от дома № 86 по ул. Ново-Вокзальной до дома № 23 по ул. Нагорной и на участке от дома № 47 по Ташкентскому переулку до ул. Пугачевской;

- до 23:59 31 августа 2024 года – по ул. Пугачевской на участке от дома № 73а до дома № 85а;

- до 23:59 31 августа 2024 года – по Третьему проезду на участке от дома № 25 по ул. Печерской до дома № 10 по ул. Корабельной.

Подробнее с временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Теги: Самара

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