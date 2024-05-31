В Самаре на пересечении улиц Вилоновской и Буянова будет ограничено движение транспорта (Уточненное)

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с ремонтом подземного газопровода на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта на пересечении улиц Вилоновской и Буянова.

Поскольку сроки производства работ скорректированы, внесены изменения в распоряжение об ограничении движения транспорта.

Ограничительная мера будет действовать в период с 05:00 20 июня 2024 года до 23:59 20 июля 2024 года.

В период ремонта коммуникаций автобусы маршрута № 50 проследуют в соответствии с измененной схемой.

Подробнее с временными схемами организации движения можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары