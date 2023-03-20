В Красноармейском районе Самарской области стартовали работы по дорожному ремонту

120

В Самарской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» стартовали работы по капитальному ремонту автодороги «Самара – Волгоград» — Красноармейское – Пестравка.

Дорогу приводят в порядок на средства нацпроекта с 2019 года. На сегодняшний день капитально отремонтирован 31 км трассы от федеральной дороги Р-229 до села Красноармейское. В этом году запланирован капитальный ремонт дороги участка протяжённостью 5 км по центральной улице села Красноармейское – Шоссейной до выезда из административного центра.

«На территории муниципалитета полотно дороги во многих местах пришло в негодность. Да и сама она неширокая – всего две небольшие полосы на протяженной трассе. Своими силами мы регулярно обновляем разметку, выполняем карточный ремонт, но глобальная реконструкция явно необходима», – рассказал Николай Зайцев, и.о. главы м.р. Красноармейский.

Местные жители с воодушевлением встретили новость о капремонте трассы: «Очень рад предстоящему событию! Я часто, примерно через день, езжу из Дубовки в Красноармейское по делам: в поликлинику, на рынок, на почту оплачивать коммунальные услуги, в гости, наконец. Едешь двадцать минут, а кажется, что все сорок пять. Дорога, мягко говоря, неважная. Очень жду ремонта!», – поделился Николай Фомин, житель поселка Дубовка.

В соответствии с проектом проезжую часть расширят, конструкцию дорожной одежды усилят тремя слоями покрытия, обочины укрепят щебнем. Выполнят ремонт пересечений и примыканий, восстановят покрытия местного проезда, отремонтируют водопропускные трубы.

Учитывая, что дорога является маршрутом межмуниципальных пассажирских перевозок, устроят 8 остановочных карманов, посадочных площадок из асфальтобетона и установят столько же автобусных павильонов. Из мер по обеспечению безопасности дорожного движения предусмотрены установка дорожных знаков, пешеходного и барьерного ограждения, 12 – ти светофоров, устройство искусственной неровности и нанесение разметки термопластиком. Кроме всего, непосредственно в селе Красноармейское, обустроят наружное освещение на протяженности более 5,6 км – для этого установят 160 опор.

В составе участка дороги к нормативу приведут мост - отремонтируют опоры, пролетного строения, сопряжения, водоотвод с проезжей части и лестничные сходы, укрепят конусы.

«Произвели заготовку инертных материалов, песка и щебня, примерно 50-60 процентов. На данный момент выполняются работы на съездах - это строительство новых водопропускных труб. Уже заменили одну трубу, установили на звенья и фундамент. До середины апреля планируем приступить к фрезерованию. Ждем, когда закончится распутица, будет сухо и начнем заниматься земляными работами. По контракту у нас завершение работ до 1 октября», – проинформировал Андрей Неценко, заместитесь генерального директора подрядной организации.

По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. «Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем», – отмечает губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: департамент информационной политики СО