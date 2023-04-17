В этом году в Волжском районе отремонтируют а/д Самара - Оренбург на участке с 10 по 29 км

В Самарской области в список ремонта дорог по нацпроекту вошел новый объект.
Так в этом году в Волжском районе отремонтируют а/д Самара - Оренбург до а/д Самара - Волгоград.
Проектом ремонта участка с 10 по 29 км, предусмотрен:
- ремонт покрытия
- ремонт пересечений и примыканий
- восстановление кромок
- укрепление обочин
Также, специалисты проведут работы по обеспечению безопасности, установят дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесут разметку термопластиком.
Срок выполнения работ до 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба минтранса СО.
Фото: пресс-служба минтранса СО