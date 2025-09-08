Я нашел ошибку
В 2021 году осужденный и еще два человека организовали закупки медоборудования с условиями, при которых в торгах участвовали только две компании.
Экс-замглавы минздрава Самарской области осудили на 9 лет и 8 месяцев за мошенничество
В настоящее время следствием выполняется значительный комплекс следственных действий, в том числе направленных на установление иных фигурантов уголовного дела.
В регионе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проектировании строительства жилья на 345 млн рублей
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 сентября в регионе без осадков, до +20°С
Качество ремонта дороги уже оценили жители и общественные контролеры.
В Большой Глушице завершен ремонт региональной трассы
Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина.
САТОБ: 95-й юбилейный сезон открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда»
С места ДТП мотоциклист госпитализирован.
В Сызрани столкнулись Lada Granta и мотоцикл Suzuki Gsx1300r
Лауреаты выступят на гала-концерте в главном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.
Самарский институт культуры вновь встретит участников Всероссийского конкурса вокального искусства «Надежда»
Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет стратегическое значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях.
В 2025 году капитальные ремонты проведены в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Большой Глушице завершен ремонт региональной трассы

8 сентября 2025 15:29
Качество ремонта дороги уже оценили жители и общественные контролеры.

В Большеглушицком районе Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершен капитальный ремонт автодороги Подъезд к селу Большая Глушица. Участок протяженностью 1,4 км проходит ключевым улицам административного центра района - Садовой и Советской. 
Капитальный ремонт дороги проведен по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Дорожники полностью обновили асфальтобетонное покрытие, выполнили уширение дороги, отремонтировали пересечения и примыкания. 
Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения в населенном пункте построены тротуары и появилось улично-дорожное освещение. Дорогу оборудовали барьерным и перильным ограждениями, новыми дорожными знаками,  нанесли разметку. Два остановочных пункта для общественного транспорта оборудовали подъездными карманами и разгоночными полосами и поставили новые автопавильоны. 
Также выполнен капремонт моста через реку Глушичка, входящего в состав автодороги. Специалисты отремонтировали сопряжения моста с дорогой и регуляционные сооружения, а также заменили мостовое полотно.
Качество ремонта дороги уже оценили жители и общественные контролеры. «Дорогу   отремонтировали хорошо, появилось ограждение и тротуары, стало намного безопаснее передвигаться как пешеходам, так и водителям.  Новая дорога украсила село, жители говорят – теперь у нас, как в Париже», - говорит  председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова.
Подъезд к Большой Глушице стал еще одним отремонтированным дорожным объектом, ведущим к образовательным учреждениям. Дорога входит в маршрут движения в общеобразовательной школе и двум детским садам, расположенным в селе. Ремонт этих образовательных учреждений также был проведен в этом году. 
Всего до конца дорожного сезона в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным, будет отремонтировано 15 участков автодорог протяженностью 160 км, ведущих к 25 сельским населенным пунктам. 

 

Фото:   минтранс СО

