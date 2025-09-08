В Большой Глушице завершен ремонт региональной трассы

89

В Большеглушицком районе Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершен капитальный ремонт автодороги Подъезд к селу Большая Глушица. Участок протяженностью 1,4 км проходит ключевым улицам административного центра района - Садовой и Советской.

Капитальный ремонт дороги проведен по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Дорожники полностью обновили асфальтобетонное покрытие, выполнили уширение дороги, отремонтировали пересечения и примыкания.

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения в населенном пункте построены тротуары и появилось улично-дорожное освещение. Дорогу оборудовали барьерным и перильным ограждениями, новыми дорожными знаками, нанесли разметку. Два остановочных пункта для общественного транспорта оборудовали подъездными карманами и разгоночными полосами и поставили новые автопавильоны.

Также выполнен капремонт моста через реку Глушичка, входящего в состав автодороги. Специалисты отремонтировали сопряжения моста с дорогой и регуляционные сооружения, а также заменили мостовое полотно.

Качество ремонта дороги уже оценили жители и общественные контролеры. «Дорогу отремонтировали хорошо, появилось ограждение и тротуары, стало намного безопаснее передвигаться как пешеходам, так и водителям. Новая дорога украсила село, жители говорят – теперь у нас, как в Париже», - говорит председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова.

Подъезд к Большой Глушице стал еще одним отремонтированным дорожным объектом, ведущим к образовательным учреждениям. Дорога входит в маршрут движения в общеобразовательной школе и двум детским садам, расположенным в селе. Ремонт этих образовательных учреждений также был проведен в этом году.

Всего до конца дорожного сезона в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным, будет отремонтировано 15 участков автодорог протяженностью 160 км, ведущих к 25 сельским населенным пунктам.

Фото: минтранс СО