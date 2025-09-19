145

В Богатовском районе начато устройство верхнего слоя покрытия на автодороге Богатое — «Самара — Оренбург».



Ремонт участка протяженностью 10 км выполняется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.



Дорога, обслуживающая свыше 21 тыс. транспортных средств в сутки, связывает районный центр с федеральной трассой М-5 «Урал» и входит в опорную сеть Самарской области. В комплекс работ входит укладка высокопрочного асфальтобетона, укрепление обочин, ремонт мостового сооружения, установка барьерных ограждений и дорожных знаков.



Приведение данного объекта в нормативное состояние соответствует задачам президента России Владимира Путина по достижению целевого показателя доведения до 85% доли дорог региональной опорной сети в нормативном состоянии к 2030 году.

Фото: департамент информационной политики СО