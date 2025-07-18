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Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца

18 июля 2025 16:40
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Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца

В Самаре продлено ограничение движения в историческом центре. Коммунальщики столкнулись со сложностями во время устранения технологического отказа на канализационной линии диаметром 300 мм в районе домов № 41-43 на улице  Комсомольской. Для ремонта потребуется больше времени - работы будут вести до 31 июля 2025 года. Поэтому останется перекрытой проезжая часть улицы Комсомольской от улицы Куйбышева до улицы Фрунзе. 

Автобус № 226 в обоих направлениях следует в объезд по улицам Фрунзе, Пионерской,  Куйбышева, Комсомольской и далее по маршруту, сообщили в пресс-службе мэрии.

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