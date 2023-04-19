На улице Уральской в Самаре началось фрезерование старого слоя покрытия 

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На территории Самары продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В городе в этом году намерены обновить 42 участка – это около 43 километров.

В настоящее время в активной фазе работы на ряде объектов, одним из которых стала улица Уральская, где в ночь на 19 апреля стартовало фрезерование изношенного слоя дорожного покрытия.

Работы организованы в соответствии с графиком, по погодным условиям. Укладка асфальтобетонной смеси будет выполняться только при сухой погоде.

«Общая площадь ремонта – около 14 тыс. кв. метров. Предусмотрены работы по подъему люков инженерных коммуникаций, фрезерованию, очистке, розливу битумного вяжущего и укладке асфальтобетонной смеси на полимерно-битумном вяжущем, – сообщил директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. – Ремонт будет вестись по ночам, до 6-7 утра».

Фото: администрация Самары