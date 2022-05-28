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МЧС СО: 30 мая будет введено ограничение движения на трассе М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС

28 мая 2022 16:21
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В связи с необходимостью реконструкции пролета ВЛ 220 кВ Азот-Кинельская.

В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт «О введении полного ограничения движения», в соответствии с которым с 04.00 до 04.20, с 05.00 до 05.20, с 06.00 до 06.20, с 07.00 до 07.20, с 08.00 до 08.20, с 09.00 до 09.20, с 10.00 до 10.20, с 11.00 до 11.20 30.05.2022 в связи с необходимостью реконструкции пролета ВЛ 220 кВ Азот-Кинельская будет введено полное ограничение движения для транспортных средств на участке с 971+890 км по 974+840 км автомобильной дороги общего пользования федерального значенияна участке с 971+890 км по 974+840 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭСС – филиала ПАО «РусГидро» на территории Тольятти. 

Водителям необходимо учитывать поездки с учетом ограничения движения.

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