ГИБДД СО: с 13 марта введено ограничение движения для грузового транспорта на участке автомобильной дороги Р-229

294

Региональная Госавтоинспекция информирует, что с 13 марта 2023 года введено временное ограничение движения для грузового транспорта (общей массой свыше 3.5 т) на участке автомобильной дороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» (Обводная дорога города Самара от автомобильной дороги М-5 "Урал" до автомобильной дороги «Самара-Волгоград) км 44 - км 45» в Самарской области в связи с предаварийным состоянием моста через реку Малая Черная.

Время окончания ограничения движения 30 декабря 2023 года.

Движение грузового транспорта (общей массой свыше 3.5 т) направлено по объездным маршрутам по федеральным трассам: А-298 «Автомобильная дорога Р-208 "Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан"»; А-151 «Цивильск-Ульяновск»; М-5 "Урал" «Москва- Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск»; Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград»; Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к г. Самара»; Р-239 «Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, подъезд к аэропорту Казань»; Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», исключая км 44 -км 45.

Госавтоинспекции Самарской области просит быть взаимовежливыми и соблюдать правила дорожного движения! Пожалуйста, выбирайте маршрут движения заблаговременно с учётом осложнения дорожной обстановки.

Фото: ГИБДД СО