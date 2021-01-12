355

Все новогодние праздники Центр управления регионом и власти оперативно реагировали на сообщения жителей области в социальных сетях. Удобство системы мониторинга “Инцидент-Менеджмент” наглядно продемонстрировали длинные праздники, - за период с 31 декабря по 10 января было отработано 1523 сообщения от пользователей социальных сетей Самарского региона.

Стоит отметить низкое время ожидания ответа от соответствующих служб, в среднем оно составило 3 часа. Пока горожане и жители сельских районов отдыхали, сотрудники администраций, служб благоустройства, ресурсоснабжающих организаций, контролирующие ведомства оперативно реагировали на жалобы жителей в соцсетях.

Испытанием на прочность для ЖКХ и служб благоустройства стал сильный снегопад, который накрыл Самарскую область в последние дни каникул: в Самаре выпало до 81% месячной нормы осадков. Снегопад обернулся шквалом жалоб в социальных сетях, наибольшее недовольство вызвала работа управляющих организаций, которые отвечают за расчистку дворов.

Система мониторинга “Инцидент Менеджмент” трансформировала это недовольство в конкретные задачи для соответствующих служб. Сообщения жителей в соцсетях с адресами сразу брали на карандаш службы благоустройства муниципалитетов и главы городов и районов - по поручению губернатора Дмитрия Азарова именно они должны нести личную ответственность за уборку последствий снегопада.

Только по Самаре более 50 жалоб на расчистку снега от граждан специалисты ЦУР передали в администрацию города для оперативного реагирования. Учитывая огромный объем работ отработка этих обращений требует времени.

Не только снег вызывал недовольство жителей региона в праздничные дни.

Тройка лидеров по количеству жалоб в социальных сетях:

ЖКХ - 568

Дороги - 230

Благоустройство - 208

В топе горячих тем - вода, снег и уборка:

- 222 жалобы на плохое качество воды

- 136 новых инцидентов с жалобами на ненадлежащую уборку снега и наледи на дорогах и во дворах

- 70 жалоб на управляющие организации по поводу ненадлежащей уборки подъездов и лифтов

Самыми активными в сетях были пользователи Самары и Тольятти, а среди муниципальных районов - жители Нефтегорского и Ставропольского районов.

Благодаря активности жителей в соцсетях решаются конкретные задачи, которые волнуют жителей региона. В частности:

- после многочисленных жалоб на качество льда на катках, в парках Самары лед решили обновлять дважды в день;

- крутые склоны лесопарка в Тольятти оборудовали табличками, предупреждающими об опасности катания на тюбингах;

- после жалоб в соцсетях, у стадиона «Самара Арена» для посетителей «Олимпийской деревни» открыли дополнительный паркинг.