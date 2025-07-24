В Самаре разработают правила размещения на пляжах частного оборудования

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В рамках подготовки программы развития пляжей в Самаре разработают правила размещения на них частного оборудования. По поручению главы Самары Ивана Носкова правила должны содержать четкую схему расположения платных лежаков и регламентировать обязательные требования к предпринимателям, предлагающим свои услуги.



«С этого года содержанием пляжей занимается муниципальное учреждение «Самарская набережная». По итогам летнего сезона, с учетом обращений и предложений жителей, учреждение приобретет еще одну партию нового пляжного оборудования и дополнительно разработает правила для частников. Например, в них будут определены зоны, где предприниматели могут расставлять лежаки, прописаны такие требования как обязательное наличие зонтиков и наличие прейскуранта на услуги. Это позволит повысить качество услуг на официальных пляжах Самары и существенно облегчит жизнь самим предпринимателям», - отметил заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.



На сегодняшний день предприниматели занимают не более 5% территории всех пляжей, где предоставляют услуги в том числе аренды индивидуальных лежаков. В числе бесплатного оборудования, установленного в этом году МАУ «Самарская набережная», - скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы, кабинки для переодевания, душевые открытого типа под I, II и IV очередями набережной. В течение лета за чистотой пляжей следят 13 рабочих, уборка мусора из урн производится дважды в сутки. В планах на 2026 год - приобретение машины для очистки песка от мелкого мусора.



«За счет установленного в этом году оборудования наши пляжи негласно поделены на зоны - и те, кто предпочитает, например, активный отдых, не мешают любителям позагорать. Однако было зафиксировано несколько случаев, когда предприниматели сдвигали свои лежаки слишком близко к кромке воды и фактически не оставляли людям выбора. Наша же цель - сделать самарские пляжи функциональными, комфортными и привлекательными для всех посетителей», - рассказал директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.

Фото: администрация Самары