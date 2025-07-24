В Самаре разработают правила размещения на пляжах частного оборудования

Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота, пройдут у мемориала Соловецким юнгам.
В губернии пройдут мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота
На этой неделе ООО «СКС» проведет подключение к централизованным сетям водоснабжения на ул. Мичурина. 
В Самаре ограничат движение по улице Мичурина
В ходе ссоры 49-летний внук нанес своей 93-летней бабушке множественные удары кулаками.
В Новокуйбышевске мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве своей бабушки, ждет суд
В настоящий момент предприятия регионов уже успешно взаимодействуют в авиа- и автомобилестроении, химической промышленности, сельхозмашиностроении, в радиоэлектронной промышленности и других отраслях.
Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Минпромторга СО и делегации Республики Татарстан
Отметили вклад тех, кто ежедневно обеспечивает нас всем необходимым.  
 В Самаре торжественно отметили День работника торговли
К счастью, пострадавших нет.
В селе Черноречье огнеборцы ликвидировали горение сухой травы на площади 2000 квадратных метров
Тема выставки - красота тишины в видах природы и привычных вещах.
Самарская областная библиотека для молодёжи приглашает на открытие персональной выставки художника, арт-терапевта Татьяны Хаминой 
Инспекторы ДПС помогли мужчине добраться до ближайшего автосервиса для починки автотранспорта.
В Самарской области госавтоинспекторы помогли водителю, который не смог завести свой заглохший автомобиль 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.45
0.36
EUR 91.79
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Минпромторга СО и делегации Республики Татарстан
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
В  день памяти Владимира Высоцкого в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре разработают правила размещения на пляжах частного оборудования

24 июля 2025 15:24
185
Правила должны содержать четкую схему расположения платных лежаков и регламентировать обязательные требования к предпринимателям, предлагающим свои услуги. 

В рамках подготовки программы развития пляжей в Самаре разработают правила размещения на них частного оборудования. По поручению главы Самары Ивана Носкова правила должны содержать четкую схему расположения платных лежаков и регламентировать обязательные требования к предпринимателям, предлагающим свои услуги. 

«С этого года содержанием пляжей занимается муниципальное учреждение «Самарская набережная». По итогам летнего сезона, с учетом обращений и предложений жителей, учреждение приобретет еще одну партию нового пляжного оборудования и дополнительно разработает правила для частников. Например, в них будут определены зоны, где предприниматели могут расставлять лежаки, прописаны такие требования как обязательное наличие зонтиков и наличие прейскуранта на услуги. Это позволит повысить качество услуг на официальных пляжах Самары и существенно облегчит жизнь самим предпринимателям», - отметил заместитель главы города Самара Михаил Малыхин. 

На сегодняшний день предприниматели занимают не более 5% территории всех пляжей, где предоставляют услуги в том числе аренды индивидуальных лежаков. В числе бесплатного оборудования, установленного в этом году МАУ «Самарская набережная», - скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы, кабинки для переодевания, душевые открытого типа под I, II и IV очередями набережной. В течение лета за чистотой пляжей следят 13 рабочих, уборка мусора из урн производится дважды в сутки. В планах на 2026 год - приобретение машины для очистки песка от мелкого мусора.

«За счет установленного в этом году оборудования наши пляжи негласно поделены на зоны - и те, кто предпочитает, например, активный отдых, не мешают любителям позагорать. Однако было зафиксировано несколько случаев, когда предприниматели сдвигали свои лежаки слишком близко к кромке воды и фактически не оставляли людям выбора. Наша же цель - сделать самарские пляжи функциональными, комфортными и привлекательными для всех посетителей», - рассказал директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Волга Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Победители и призеры будут награждены медалями и дипломами, а также подарками от партнеров.
21 июля 2025, 14:25
На Волге пройдут соревнования на Кубок главы города Самара по парусному спорту
Победители и призеры будут награждены медалями и дипломами, а также подарками от партнеров. Общество
515
Приходите на набережную.
01 июля 2025, 15:03
Кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание на эту неделю
Приходите на набережную. Общество
708
Это скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы, кабины для переодевания и душевые открытого типа. 
18 июня 2025, 15:42
Более 880 единиц нового оборудования устанавливают на пляжах Самары
Это скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы, кабины для переодевания и душевые открытого типа.  Благоустройство
656

В центре внимания
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
24 июля 2025  13:32
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
229
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
24 июля 2025  12:22
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
195
В Самарской области благодаря нацпроекту «Семья» появился новый сервис для семей с детьми
24 июля 2025  10:07
В Самарской области благодаря нацпроекту «Семья» появился новый сервис для семей с детьми
228
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
23 июля 2025  22:34
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
614
На этой неделе делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Минске.
23 июля 2025  17:54
Самарская область будет усиливать сотрудничество с Республикой Беларусь
396
Весь список