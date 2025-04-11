Временно будет ограничено движение транспорта в историческом центре Самары

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В воскресенье, 13 апреля, в историческом центре Самары начнется плановый ремонт подземного газопровода с последующим восстановлением благоустройства. Работы проведет ООО «СВГК». В связи с этим с 07:00 13 апреля до 21:00 23 апреля будет закрыто движение транспорта по ул. Маяковского от дома No 22 до улицы Самарской и от улицы Самарской до улицы Садовой. Просим автомобилистов для объезда выбирать соседние улицы.



Автобусы маршрута № 46 в прямом направлении будут следовать по измененной схеме: по улице Маяковского – улице Садовой – улице Ульяновской – улице Самарской. Более подробно временная схема движения представлена в приложении.



