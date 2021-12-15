Возле филиала Третьяковской галереи в Самаре устанавливают елку высотой 16 метров

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К Новому году – праздничное убранство: Самару продолжают декорировать иллюминационными инсталляциями, особое внимание уделяя новым и комплексно благоустроенным общественным пространствам. Сегодня специалисты муниципального предприятия «Самарагорсвет» приступили к основным работам на площадке, расположенной возле филиала Третьяковской галереи и Сада баланса.

После сборки каркаса закупленной недавно конструкции монтажные бригады занимаются крепежом елочных веток, и со дня на день эта красавица будет пушистой сверху донизу. Но уже сейчас прохожие и местные жители восхищаются ее масштабами: высота – 16 метров, диаметр в нижней части конструкции – 6 метров. В период праздников елка будет соседствовать с настоящими хвойными деревьями.

Со всем объемом работ в данной локации электромонтеры обещают справиться к концу недели. Каждая ветка озарится яркими огнями.

Учитывая размеры инсталляции и то, что площадка открытая и здесь бывает ветрено, рабочие позаботились о пригрузе – специальных блоков заготовили даже больше, чем рекомендует завод-изготовитель. Так что елку установят надежно.

Предусмотрено и специальное ограждение, чтобы горожане не подходили слишком близко – конструкция будет находиться под напряжением. Включение и выключение – синхронно с обычным уличным освещением.

Фото: администрация Самары