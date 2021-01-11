Возле больницы Семашко планируют обустроить парковочный карман

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Самарцы пожаловались на частые автомобильные заторы, которые образуются на улице Вольской на участке от улицы Калинина до улицы Ново-Вокзальной, передает samarskie-voditeli.ru.

Здесь, на одной из сторон дороги напротив больницы им. Семашко постоянно паркуют автомобили. В результате из двух полос в одну сторону по Вольской работает только одна полоса.

Жители просили установить знаки на данном участке улицы, чтобы решить проблему пробок. На это в департаменте транспорта города ответили, что в планах на 2021 год обустроить на обсуждаемом участке парковочный карман. В результате полоса движения будет освобождена.

Сроки реализации идеи неизвестны, работы будут вестись в теплое и сухое время года, уточнили чиновники.

Фото: samarskie-voditeli.ru