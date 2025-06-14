В озеро «Песчаное» в парке им. 50-летия Октября выпустили более 300 рыб трех видов

183

14 июня в озеро «Песчаное» в парке им. 50-летия Октября (парке Металлургов) выпустили более 300 рыб трех видов. Взрослые особи - белые амуры, карпы и толстолобики - станут активными помощниками в восстановлении водоема. На сегодняшний день механическим способом очищено 60% всей поверхности воды.



Отметим, что выбор новых обитателей водоема, в том числе видового состава, МАУ «Парки Самары» осуществляло совместно с сотрудниками кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета имени академика С.П. Королева.



«Решено заселить именно растительноядных рыб, которые будут естественными защитниками водоема. Питаясь водорослями, рыбы снизят их концентрацию, и кислород сможет проникать вглубь воды. Это улучшит её состояние, сделает чище и прозрачнее.

Результат можно будет увидеть уже к концу лета этого года», – рассказал Иван Павлов, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета имени академика С.П. Королева, участник и соавтор природоохранного проекта «Красная книга Самарской области».



В течение месяца планируется ещё одна поставка взрослых рыб для озера в парке Металлургов. Сотрудники МАУ «Парки Самары» просят горожан воздержаться от рыбалки на парковом водоеме и дать ему полностью восстановиться. Отметим, что также на территории парка планируется возобновить пункт проката катамаранов и лодок, в проработке вопрос открытия нового кафе семейного формата.

Фото: администрация Самары