Власти Самары отказалась менять зонирование Парка 60-летия Советской власти

694

Глава Самары Елена Лапушкина отказалась менять зонирование Парка 60-летия Советской власти. 125 гектаров зеленых насаждений в Кировском районе предлагали защитить от застройки и перевести из зоны природных ландшафтов (Р-3) в зону особо охраняемых природных территорий (Р-4). Вопрос выносили на общественные обсуждения. Участие в них приняли 825 горожан. Свое мнение они высказали через интернет. При этом 208 жителей высказались против:

— Мы хотим, чтобы в парке наконец обустроили прогулочные зоны, кофейни, детские площадки, места для отдыха, освещение.

— Я помню этот парк с детства, когда там было много аттракционов, фонтанчик с питьевой водой, озеро с катамаранами и лодками, киоски с сахарной ватой и мороженым... Это было место семейного досуга и отдыха. Менее зеленым это место не было, тот же кислород, насекомые и птички. На данный момент Парк 60-летия Советской власти является прекрасным зеленым островком Кировского района. После долгого запустения парк был приведен в приличный вид. Изменение зонирования приведет к тому, что на этой территории станут невозможными любые изменения, в том числе и дальнейшее благоустройство.

— Сперва необходимо благоустроить, а затем уже менять зонирование.

— Обустройте парковую зону, очистите лес от поваленных деревьев и мусора, можно устроить костровую зону с беседками для пикников, за которой будут ухаживать.

— Зона особо охраняемых природных территорий не даст возможности развития и благоустройства парка. Поэтому я против перевода.

— Парк необходимо оборудовать местами для отдыха, смена зоны сделает это невозможным.

— Зачем нам лесополоса рядом с домами, где будет скапливаться мусор, жить бомжи и стаями бегать собаки бездомные? За этой лесополосой никто ухаживать не будет! А еще и скрытые преступления в лесополосе! Туда будут бегать наши дети, и непонятно, что с ними может там случиться! Нужно однозначно благоустройство в форме парка, где люди смогyт отдыхать и проводить время!

В итоге мэр Самары отклонила предложение сменить зону Парка 60-летия Советской власти на Р-4.

— Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара не представляется возможным в связи с необходимостью принятия концепции развития территории с целью ее дальнейшего благоустройства, — говорится в опубликованных горадминистрацией документах.

Спор вокруг судьбы Парка 60-летия Советской власти начался несколько лет назад. Выяснилось, что парк больше 40 лет не числился в фондах Самарского лесничества, а часть зеленой зоны и вовсе перешла в частную собственность. Ей владеет ООО «Лагуна», пишет 63.ру.

Известно, что у представителей «Лагуны» были планы на свою часть лесопарка. Там хотели сделать развлекательный комплекс.